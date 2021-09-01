2021美國網球公開賽開打，世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)首輪面對從會外賽打進來的18歲丹麥小將魯恩(Holger Rune)，6比1、7比6(5)、6比2、6比1打了4盤勝出。

首盤喬柯維奇贏得相當輕鬆，第2盤魯恩打出高水準表現，硬是讓比賽進入搶七，並在搶七局追平盤數，只是魯恩比賽後段身體有點狀況，喬帥才能在後面兩盤連續拿下並收下勝利。

從2006年開始，喬柯維奇生涯在四大公開賽第1輪都沒輸過，在美網第1輪有16勝0敗佳績，今年已經在澳網、法網及溫布頓封王的他，美網剩下6勝就能完成年度全滿貫紀錄，是繼1969年澳洲名將拉沃(Rod Laver)之後第1人。

3大天王已經缺2人，除了喬柯維奇順利過關，2012年男單冠軍莫瑞、2014年男單冠軍西里奇都在第1輪出局，也讓今年美網開打不到24小時，男單只剩喬帥有過美網封王經驗。