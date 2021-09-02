張姓民眾自越南返台後，居家檢疫期間溜出門購物，遭苗栗縣政府衛生局裁處10萬元，行政執行署新竹分署受理後要求張男盡速繳清罰款，未料竟無存款可扣，甚至在張男提出經清償計畫後，僅繳納1期仍繼續裝死，新竹分署查出張男有新的就業薪資債權，隨即核發執行命令扣押薪資，終於讓張姓民眾繳清罰款。

張男自越南返台居家檢疫期間，偷偷溜出家門購買飲料，雖然僅3分鐘便返回住處，仍遭檢舉。苗栗縣警察局頭份分局接獲檢舉前往訪查，張男就居家檢疫期間步行外出購買飲料約3分鐘後返回住處坦承不諱，其後經苗栗縣政府衛生局裁處新台幣10萬元，新竹分署受理後扣存款無著，期間並多次通知到場亦未予理會，祭出限制出境、出海強制手段，然未見效。

對於張男拒繳拿罰款的行為，新竹分署再度派員現場執行，張男才提出清償計畫，然而僅繳納1期分期5000元就置之不理，新竹分署旋即廢止分期，火力全開，隨時追蹤張姓民眾可供執行財產狀況，終於發見張男有新的就業薪資債權，隨即核發執行命令扣押薪資。

新竹分署執行攻勢不斷，張男已知躲不過，不待扣薪，主動現身繳納所有罰款。新竹分署呼籲民眾務必持續遵守佩戴口罩及居家檢疫等防疫規定，以免遭受裁罰。如有防疫裁罰案件移送新竹分署執行，將依法採取迅速且強力執行手段，不容任何防疫破口。