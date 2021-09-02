國內疫情日益趨緩，但高雄市立殯儀館1日傳出確診者足跡，一名33歲曾經確診康復的南非籍女子因為父親離世，申請專案回國奔喪，在防疫旅館檢疫均呈陰性，未料，9月1日到殯儀館探視父親後，採檢PCR竟轉為陽性，且CT值僅21，高市府衛生局不敢大意，目前已匡列12名相關接觸者。

高市府衛生局指出，該名南非籍女子並未接種過疫苗，因父喪申請專案入境奔喪，個案曾於南非當地8月2日確診，經隔離治療康復後，8月27日由南非出境，經杜拜轉機，約27日晚間9時20分入境台灣，並搭乘防疫計程車至高雄市防疫旅館檢疫。

根據衛生局疫調顯示，該名南非女子曾於8月25日、27日、31日採檢，檢驗紀錄PCR結果均為陰性，並於9月1日上午前往高雄市立殯儀館與家屬一同探視亡者，同日下午再度進行採檢時，PCR結果為陽性確診，CT值21。

衛生局說明，由於該案為專案奔喪民眾，在居家檢疫期間無出現相關症狀，是外出奔喪進行必要採檢時，所發現的境外移入案例，目前已匡列密切接觸者7人、非密切接觸者5人，足跡僅高雄市立殯儀館冷凍大樓，相關區域及接觸對象的風險皆已清楚掌握，並完成必要的清消工作。