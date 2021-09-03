台中市生育津貼10年沒有調整，市府明年單胎從1萬增加到2萬，但綠營質疑是為選舉才祭出加碼福利，市長盧秀燕3日強調，生育津貼1萬倍增加到2萬，預計有1萬8000名到2萬名新生兒可受惠，做這些事的初心是幫年輕人「敢生敢養」。

市議員張廖乃綸說，政府為鼓勵年輕人生兒育女想盡辦法，早年原台中市及台中縣針對弱勢家庭婦女發給生育津貼，因應少子化趨勢，這項原本協助弱勢家庭生育的津貼經變成是鼓勵年輕人願意生育的一項福利措施。

生育津貼雖然還不足以完全補貼養兒育女的花費，但可減輕些許養育成本負擔，市議員張瀞分希望議員不分藍綠，共同支持。

國民黨議員質詢時表態支持，力挺台中市府將生育津貼從1萬調高為2萬。（盧金足攝）

市議員陳政顯表示，有人說生育津貼是政策買票，還酸諷生育津貼不夠多，這種喊價的方式根本不切實際，地方財政吃緊，推動任何政策或福利都要在有限的財源下評估考量，他也支持市府將生育津貼從1萬調高為2萬。

盧秀燕表示，年輕人養兒育女相當辛苦，台中市的生育津貼10年來都沒有調整，過去台中市財政困難，檢討後有一點餘力，優先考慮年輕人和下一代，協助減輕養兒育女的壓力，因此討論明年度預算時特別納入考量，讓生育津貼倍增，單胞胎從1萬變成2萬。

社會局長彭懷真表示，鼓勵市民生育，營造願生、樂養的環境，台中市從2011年起實施《生育津貼發放作業》，且於2014年起提高補助金額，將原本的每胎1萬元津貼，調整為單胎1萬元、雙胎3萬元，2022年生育津貼加碼為每胎2萬元，第一胎2萬元，雙胞胎4萬元。