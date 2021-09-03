3年前最高法院審理詐騙案，對於詐騙首腦或下游車手等，不依情節輕重卻一律強制工作3年認為有違憲之虞，聲請釋憲；司法院大法官決議10月12日下午2點在憲法法庭進行言詞辯論。

本案是因台中男子黃世昌加入詐騙集團，打電話向大陸民眾詐騙，因技術不成熟，非但沒騙到錢且犯案3天就被逮，但首謀周嘉慶上月遭判刑3年8月定讞，並在執行前強制工作3年，至於黃世昌二審被依詐欺未遂判1年4月，也要強制工作3年。

最高法院認為這項強制工作的規定有違憲爭議，裁定停審聲請釋憲；司法院大法官受理後，將對刑法第90條、竊盜犯贓物犯保安處分條例及組織犯罪防制條例第3條第3項等規定是否有違憲，開庭進行言詞辯論。

憲法法庭辯論爭點是法律所規定之強制工作，是否侵害人性尊嚴？或侵害憲法第8條所保障之人身自由？或違反一罪不二罰原則？法律所規定法院得為各該裁判之程序，是否違反憲法正當法律程序原則？