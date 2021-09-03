嘉義縣是全台鳳梨種植的重要產區，為了推廣鳳梨並向下扎根到每個人生活中，縣府9月每個六、日攜手產地知名的旺萊山鳳梨文化園區、阿美鳳梨農園和琪琪健康舖，規畫與消費者生活習習相關的鳳梨食農教育課程，讓民眾對鳳梨有更深的認識，目前已開放報名。阿美鳳梨表示，現在多以親子報名居多，部分場次已接近額滿。

嘉縣民雄鄉鳳梨栽培面積排名全國鄉鎮中第4，且因地理位置、土壤質地及氣候環境優勢，鳳梨品種高居全國之冠，除了家喻戶曉的金鑽鳳梨，還有特殊果香、果色的鳳梨品種，有西瓜、香檳、玉蘭花、百香果、水蜜桃、哈蜜瓜、情人果、櫻桃、芒果、琉璃、紅龍、蜜梨等，產期互相錯開，每年從2月到8月不同時期能吃到不同品種與風味的鳳梨。

縣府農業處指出，結合產地知名的旺萊山鳳梨文化園區、阿美鳳梨農園和琪琪健康舖，規畫與消費者生活習習相關的鳳梨食農教育課程，讓生產者、加工業者分享從田間到餐桌鳳梨的生長及加工歷程，並示範削鳳梨及迷思解惑。

農業處表示，課程中安排的DIY活動有親手種鳳梨細心照顧就能在2年後採收的阿美鳳梨盆栽、在地鳳梨現做現烤的旺萊山鳳梨酥、琪琪優格鳳梨果醬及果汁等，課程日期為9月每周六、日上下午各一場，每場人數30人，電話聯繫阿美鳳梨農園報名。

阿美鳳梨窗口王小姐說，公布報名資訊後就陸續有民眾打電話報名，接近中秋節六日報名人數最多，以親子為主。有兩個小朋友正在讀小學的家長說，小朋友平常比較少有機會農作，透過這個機會可以讓他們知道平常吃的鳳梨是怎麼來，有意願報名參加。