防止非洲豬瘟入侵，中央禁止廚餘養豬1個月，桃園有12萬頭豬，其中9萬頭是黑豬，豬農都能共體時艱，但仍希望往後能恢復廚餘養豬，因黑豬飼養期長，若使用飼料養豬成本太高，建議可設置蒸煮中心統一處理廚餘。

農業局漁牧科長高明‧帕桑表示，桃園市共有318家養豬場，165家是廚餘養豬，農委會公告暫停廚餘養豬1個月，期間每頭豬補助飼料費500元，如養豬場轉型使用飼料飼養，則每頭補助2500元，不過目前沒有豬農申請轉型飼料飼養。

高明‧帕桑說，大部分豬農仍傾向廚餘養豬，黑豬的傳統飼養方法就是採用廚餘，桃園多數豬農飼養黑豬，據豬農說法，廚餘養豬價格較划算且肉質佳，因此還是希望1個月後能恢復廚餘養豬。

「白豬從出生到出售需6、7個月，黑豬要15個月，光飼養期就差一倍！」，桃園市養豬協會理事長曾文湖指出，黑豬體型越大風味越佳，通常會養到約280至300斤，若用飼料飼養太傷本，會毫無利潤可言，黑豬農都希望1個月後可以恢復廚餘養豬。

曾文湖坦言，1頭豬補助飼料費500元當然不夠，但豬農知道現在是非常時期都願意共體時艱。他認為，1個月後可能會有條件開放廚餘養豬，風險性高的家庭廚餘、路邊廚餘桶可做為有機肥；安全性高的學校廚餘、屠宰場下腳料，若經過1小時高溫90度蒸煮，能供豬農使用，最安全的做法是規畫蒸煮中心統一處理。

環保局說，中央一直有和地方討論要成立蒸煮中心，只要中央政策決定後，市府一定會全力配合。