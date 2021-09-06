皇家投手辛格(左)賽後被隊友梅菲爾德淋冰桶慶祝。（美聯社）

皇家猛將裴瑞茲(Salvador Perez)6日又開轟了，他擔任先發捕手打第3棒，首局下半就擊出本季個人第41轟，而且是一發3分炮。他展現驚人的力量與技巧，追打一顆外角的時速99英里（時速159.3公里）的四縫線，推打成反方向的右外野全壘打！孱弱的皇家終場以6-0完封美聯中區大哥白襪隊。

然而這場比賽的風雲人物不只有裴瑞茲，還有皇家先發投手「孝子」辛格(Brady Singer)。辛格本季被打得夠慘了，賽前3勝9敗、4.87自責分率，這場他大發神威，7局無失分無四死，6次奪三振，僅被敲4安。簡言之，皇家就靠著投手與捕手扳倒了一哥白襪。

裴瑞茲距離美聯全壘打王大谷翔平的43轟只剩兩支了，數據顯示裴瑞茲偏好打快速球，投手球速飆得愈快，他就轟得愈爽。裴瑞茲賽後笑說：「希望對手以後多給我投快速球，今天他這球投得很好，只是被我的大棒逮到了。」投手辛格稱讚裴瑞茲是「全壘打製造機」。

辛格的孝順故事是他在2018年耶誕節，把皇家給他的簽約金425萬美元（當時匯率新台幣1.3億）拿出來清償家裡的債務，做為耶誕禮物孝敬父母。他父母打開耶誕禮物的鏡頭在網路超過1000萬人次觀看，辛格成為大聯盟有名的「孝順哥」。

天使隊同日敗給遊騎兵，大谷翔平4打數掛零，苦吞3K，藉著一次四壞保送盜上二壘，本季第23盜。但是大谷沒表現，天使就很難贏球了，最後遊騎兵7-3獲勝。