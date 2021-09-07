新北板橋幼兒園群聚累計15人染疫，驚人的傳播力讓許多民眾擔憂是Delta變異株引發的。對此，台大前感染科醫師林氏璧分析，幼兒園老師確診前曾發生嗅味覺異常症狀，這種情況在感染Delta時很少見，反而是感染Alpha的典型徵兆，加上幼兒園的環境，小朋友東摸西摸，即使不是Delta也可能成為超級傳播事件，因此推測群聚是Alpha的可能性較高。

林氏璧昨天在Podcast上分享，新北市某幼兒園爆發群聚感染，老師的丈夫（案16128）在9月1日發病，CT值24，而幼兒園老師（案16129）早在8月27日就有咳嗽症狀，但她還是去學校上課，要特別注意的是，幼兒園跟普通學校不同，不是9月1日才開學，大概是降為二級警戒以後就開了，因此大家質疑的是，為什麼老師有症狀還去上班？

林氏璧表示，許多人看到「1傳8」的超強傳染力就說這起群聚可能是Delta變異株，但他認為即便是英國Alpha變異株，在幼兒園這樣的環境，小朋友東摸西摸、口罩戴不住的狀況，當然有可能成為超級傳播事件。

林氏璧指出，由於這位幼兒園老師出現嗅味覺異常的症狀，因此他認為感染Alpha的可能性比較高，因為D614G這個突變之後，才出現這個特別的症狀，但感染Delta變異株後，出現嗅味覺異常的案例少很多，相關症狀反而比較像是感冒，很難讓人從症狀去區別是感冒還是確診。