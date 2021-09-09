市長盧秀燕強調，請各校教職同仁加強注意，學生打完疫苗不適合做激烈運動，並提醒多喝水通令各校在現場注意與提醒。（陳世宗攝）

全國9月23日要開始施打國高中生的疫苗，市議員林汝洲今天關心教育局針對施打流程是否有相關的SOP？各校是否已經開始演練施打流程、停課相關政策、未施打的學生超過一定比例是否有配套措施等。市長盧秀燕指出，請各校教職同仁加強注意，學生打完疫苗不適合激烈運動，並提醒多喝水通令各校在現場注意與提醒。

林汝洲質詢指出，「超前部署」絕對比「滾動式檢討」更能夠讓家長放心，盧秀燕市長前陣子因防疫而加分，目前除了要開始施打國高中生的疫苗，還面臨Delta來襲，希望市府持續保持防疫力度，勿前功盡棄。

盧秀燕表示，議員這是家長的心情，中央防疫指揮中心有3張表格外，還拜託教育局各校除那3張外，還請各校教職同仁加強注意，打完疫苗不適合激烈的運動，比如提醒多喝水，通令各校在現場注意與提醒。

盧秀燕強調，防疫期間市府全體同仁都很辛苦，防疫工作不僅衛生局還有民政局，快打站及防疫宣導、居家隔離，警察系統、消防人員的救護系統等；另外各局處全力投入，環保局工作很危險全付武裝去消毒，看不見努力辛苦的地方，各局處首長都很努力辛苦。