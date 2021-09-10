9月11日適逢中秋節補班日，頂級超市city’super獨家引進的日本北海道巧克力ROYCE’祭出「英文名對對碰」優惠，即日起至9月12日於全台6店+睽違1年再回歸的誠品南西與板橋大遠百、桃園遠百3家快閃店，出示手機秀出個人FB、IG及LINE ID英文名中有「R、O、Y、C、E」任1字相同，享單一組合優惠、2個英文字相同享2組優惠、3個英文字以上相同優惠全享。

city’super ROYCE’洋芋片巧克力+巧克力磚系列各一盒，組合原價760元、特價570元。（city’super提供）

這次優惠包含生巧克力+醇巧克力40枚系列各一盒，組合原價1000元、特價850元；(洋芋片巧克力+巧克力磚系列各一盒，組合原價760元、特價570元；醇巧克力20枚+巧克力條系列各一盒，組合原價640元、特價520元。

city’super ROYCE’醇巧克力20枚+巧克力條系列各一盒，組合原價640元、特價520元。（city’super提供）

活動期間，同步販售3款首次登場的「北海道回憶」禮盒，價位帶介於990元至1680元間，其中2款禮盒更有超過半數為隱藏版甜點，禮盒包裝為手繪北海道當地特色動物及自然文化之美的插畫，9月12日前購買享早鳥優惠88折。