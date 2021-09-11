【愛傳媒黃珊珊專欄】我們是打過仗的團隊，做好準備就不驚慌。

9月10日在松山區的學校出現了確診的同學，我們在9日晚上收到校安通報後，就立刻展開相關的疫調和匡列工作，除了停課之外，也通知環保單位入校進行全面性消毒，並且由學校配合衛生單位進行疫調，提供精準的師生名冊，由衛生單位透過電話和簡訊通知需要被居隔的人。

真的很慶幸我們在疫情比較緩解的時候，建立了防疫巴士的制度，10日的天氣很好，太陽很大，有了巴士的加入，醫護們就不用那麼辛苦，設立篩檢站還要搬桌椅、扛器材，穿著密不透風的兔寶寶裝受到豔陽的曝曬，早上11點我到現場和團隊討論之後，他們動作很快，下午兩點我再回去看，現場已經有三輛篩檢巴士作業，不僅設好了，還很快的篩完一輪的學生和家長。

謝謝聯合醫院以及所有在大熱天底下穿著防護衣的醫護們，我們是已經打過仗的團隊，面對挑戰，只要按部就班，一定可以克服困難！

作者為台北市副市長

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