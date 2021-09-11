為了喚醒民眾重視生態保育，SKODA經銷商聯誼會特地展開「黑熊夢想實踐計畫」，透過KAROQ黑熊特仕版邀請對生態保育有興趣的民眾一起參與，經過6位評選進行面試以及結合網路投票後，共選出7組得獎者，得到KAROQ黑熊特仕車做為獲獎者交通工具，使用期限1年。

SKODA Taiwan在元月初藉由KAROQ黑熊特仕版上市記者會中宣布要投入台灣黑熊保育計畫，獲得各方關注。獲選進入決選的14件黑熊夢想實踐計畫來自各個領域：包括媒體工作者、教育工作者、文字工作者、保育人士以及農業推廣，所提出的實踐計畫亦包羅萬象，從校園推廣到鄉鎮關懷；從影像輸出到文字傳播，皆能善加利用SKODA Taiwan以及經銷商聯誼會所提供的KAROQ黑熊特仕版進行宣導。

SKODA Taiwan行銷處長柳家瑜表示，台灣黑熊是台灣唯一原生熊類，在自然環境改變以及人為的干擾下，全世界數量不到千隻。SKODA全省經銷商聯誼會特地提出「黑熊夢想計畫」，基本申請資格為年滿20歲並具備汽車駕照，且守護計畫要能夠符合公共利益，即可上SKODA Taiwan臉書粉絲頁的報名流程頁面申請。

此次面試的評審委員特地邀請到前台北市立動物園葉傑生園長（動爸）以及台灣大學獸醫系劉振軒教授兩位專家，加上 SKODA經銷商聯誼會李奎會長與SKODA Taiwan 3名主管共同進行。此次評分依據國際比賽慣例，採用以排名的序位和為準則，成績計算方式以網路票選序位排名占3成；決選序位排名占7成且序位和分數低於6分使得以入選。

在此標準下共有7組得獎，所提出的計畫包括：科技講座、行動博物館、插畫、親子共享Podcast…等內容相當多元。而主辦單位將提供KAROQ黑熊特仕版給此次的獲獎者乙年的使用權，讓他們可以利用這台KAROQ進行其所提出的黑熊夢想計畫。得獎者及其計畫將公佈於SKODA Facebook官方粉絲專頁。

KAROQ黑熊特仕版搭載1.5 TSI EVO汽油渦輪增壓引擎，擁有150hp以及25.5kgm最大動力輸出，搭配7速DSG雙離合器自動手排變速系統，0-100km/h加速所需時間為9.0秒，極速達205km/h。而在經濟部能源局能源效率標示中，KAROQ也以16km/l油耗測試值，效率等級拿到第一級。