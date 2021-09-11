劉招男經常在文旦園乘涼，樹下還放著他的涼椅，文旦園位於斗六市嘉東北路26之8號。（周麗蘭攝）

中秋節連假下周就到了，歷年快速完銷的斗六文旦也受疫情及經濟景氣低迷衝擊，尤以老農、小農受創最大，種柚50年的80歲老農劉招男說，今年文旦出口量銳減，自己也不懂網路行銷，盼企業多幫忙。

雖然21日才中秋節，但今年中秋連假4天，以配銷、寄送為主要通路的文旦等於減少4天銷售期，劉招男在8月底採收的老欉文旦還有三分之一未售出，這是歷年不曾發生的事。

劉招男就讀大學的2個孫子、孫女看到阿公還有滿屋子文旦，緊急在臉書社交圈貼文拜託民眾採購。

孫子劉景文說，阿公心裡很著急但還在假裝堅強，每一顆都是他辛苦種出來，也不想隨意拋售，但等下去也不是辦法。

劉招男說，今年上半年乾旱雨水減少，幸好他有一口地下井灌溉，慶幸躲過旱災，產量也梢增，但沒想到今年景氣這麼差。

孫女劉怡秀幫阿公接訂單，她說，大客戶、小客戶購買的箱數銳減，沒有新客戶，到這幾天才知道阿公面臨困境，想幫他上網銷售也來不及。

獨眼的劉招男與失智的妻子靠著種文旦養大2個孫子、孫女，多年來都撐過去了，今年賣得最艱難。劉招男的文旦園位於斗六市嘉東北路26之8號，手機是0981864028或0902289036。

斗六市長林聖爵坦言，除參賽的斗六文旦接近完銷，小農、老農種的斗六文旦都銷售遲滯的狀況，據他所知，企業訂單減少很多，從100箱減為30箱都有，斗六公所與斗六市農會已聯手向企業界求救。

林聖爵說，有一家大企業要採購5000箱文旦，10日50多個小農集體到斗六市農會一字排開展示，讓大企業自挑。他和縣長張麗善10日到台北開記者會行銷文旦，台北同鄉會也採購600箱。