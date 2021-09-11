金曲歌后蔡健雅（右２）上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（左1、左2、右1）主持的《36題愛上你》。（公視提供）

金曲歌后蔡健雅（Tanya）上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視《36題愛上你》宣傳新專輯《DEPART》，多才多藝的她提及自己一度「斜槓」去學烘焙，還說自己「帶雨」功力比擬歌王蕭敬騰，被Sandy說她「雨神同行」。

蔡健雅表示2016年開始愛上甜點，突發奇想：「我不要做音樂了，我要去學甜點！」便到法國學做甜點、烘焙，也拿到證照，蔡健雅一度考慮就此展開新事業，但凡事力求完美的她，往往會把烘焙原料用到最頂級，她說：「非常非常扎扎實實，但你可以想像我會虧本多少？」

蔡健雅的「烘焙經」讓一旁炎亞綸很有興趣，還認為蔡健雅麵包「如果是你出的話，應該大家願意買」，更出主意說要她提高售價；但炎亞綸又說「如果真的提高到一個水準，就只能變成買麵包送專輯，才有辦法把麵包賣掉」。

而Sandy也問蔡健雅：「你要開店嗎？東區有一家無聊咖啡，他們現在有在賣；那間店本來是我在經營，我想說把那個店賣掉。」蔡健雅認真好奇問：「你要轉讓給我嗎？」炎亞綸笑說：「那間店開價太貴了啦，她開7億。」讓唐綺陽聽了也大笑。

蔡健雅節目上也分享一樁奇蹟事件，原來她過去一直有「帶雨」的功力，還自誇「不輸蕭敬騰」！她形容「明明很陽光普照，只要我一到，或者我飛去哪裡，只要降落，直接就開始下雨，大家就知道蔡健雅到了」。

蔡健雅為拍攝新專輯《DEPART》封面前往戶外取景，形容一到「就感覺有幾滴雨開始下了，我就說No不要！這是我們唯一能拍的一天」，沒想到當下攝影師放了她的《別找我麻煩》這首歌曲，結果雨真的停了，蔡健雅笑稱「當初我寫這首歌就是要去去邪。」訪談將於明（12日）晚9點於公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將在10點跟播上架。