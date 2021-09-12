中度颱風璨樹來襲，中央災害應變中心今（12日）上午9時舉行第4次工作會報，由內政部長徐國勇主持。（葉書宏攝）

中度颱風璨樹來襲，中央災害應變中心今（12日）上午9時舉行第4次工作會報，由內政部長徐國勇主持，徐國勇裁示時特別關心1名失聯的登山客，他表示，登山客遲遲聯絡不上，對此相當在意，人命關天希望可以聯絡上，相關單位也要找出失聯原因，日後才能加強改進。

依據中央災害應變中心統計，至今還有1名登山客失聯，失聯者為45歲李姓男子，他於8月24日向花蓮縣警察局申請登山健行，登山時間為8月30日至9月18日，要從花蓮南山段前往瑞穗林道，途經東郡大山、沙武巒山等。

徐國勇裁示時特別點出很關心失聯的登山客，徐說，對於登山客1人失聯相當在意，希望可以了解他的狀況，但是遲遲無法取得聯繫，所幸目前沒有壞消息傳出，要以此為借鏡，登山客有登記為何無法取得聯繫，日後才能改進，有管理山林的相關單位都要特別注意。

此外，宜蘭國五交通管制，應加強宣傳強風管制時間與路段，並請交通部利用各種媒介加強呼籲用路人瞭解管制目的，以確保自身安全。徐強調，只告知民眾有管制，用路人不一定會清楚了解，一定要詳細清楚說明。

徐國勇也表示，颱風行經台灣東北部時，已無中央山脈阻擋，北北基地區於午後風雨將增強，請該地區民眾特別注意。人命無價，零傷亡是最高指導原則，如非必要儘量不要外出活動，並對戲水、觀浪民眾，採強制勸離及開罰處置，以確保安全。