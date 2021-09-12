隨手將菸蒂丟在地上，不但影響衛生、環境景觀，還容易引發火災等危險，甚至上面的唾液可能成為新冠病毒傳播源。為建立民眾良好習慣，台中市環保局推廣民眾自備煙蒂盒，特別設計的「好想兔」、擬人化「煙仔」及「煙蒂盒」角色的動畫影片，呼籲市民「煙蒂不落地、市容更美麗」。

每天搭乘捷運上班的李姓市民說，他平常沒有抽菸習慣，若看到地上有菸蒂，感覺環境就變得髒亂許多，若是能讓抽菸者把菸蒂帶走，應該能達到維護環境清潔的效益。另名有抽菸習慣的賴姓市民則說，他平常吃完口香糖，都會將該密封袋留下來裝菸蒂，一段時間後再一起丟棄，也不麻煩。

為養成吸菸者自行處理菸蒂的習慣，環保局特別設置多個擬人化角色，並製作成圖卡、動畫影片等，透過臉書、跑馬燈及電視牆，在全市397個公部門機關與學校播放宣導；此外，環保局在疫情升溫前也針對超商、咖啡店加強宣導，目前更將宣導圖卡前進捷運車廂。

環保局強調，菸蒂屬於塑膠類垃圾，分解難度高，1根菸蒂得花15年才能完全分解，若民眾將其丟棄在路上、樹穴或水溝內，不但影響市容景觀，也可能阻塞水溝或下水道、危害河川清潔，甚至影響生態環境。

環保局長陳宏益指出，民眾亂丟菸蒂如果遭查獲，將依違反《廢棄物清理法》裁處，最高可處6000元罰鍰，且菸蒂上的唾液也可能造成新冠病毒傳播風險，呼籲吸菸者養成好習慣。

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