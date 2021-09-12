中度颱風璨樹持續往北移動，目前暴風圈籠罩東北部，基隆市消防局應變中心已接獲25件災情通報，包括路樹倒塌、路基流失等。基隆市長林右昌呼籲，民眾千萬不要輕忽，非必要勿出門。

林右昌表示，依中央氣象局預報，中午過後北部及東北部將開始受到璨樹颱風影響，現在基隆也開始有感，降下大雨及強陣風，請市民朋友千萬不能輕忽，非必要請勿出門，也別前往海邊觀浪，安全的待在家中並做好萬全準備，若有任何問題，歡迎致電市民專線1999將有專人服務。

根據基隆市消防局統計，過去24小時累積降雨量108.5公厘，應變中心受理25件災情通報，其中信義區培德路、孝東路口路樹傾斜，占據一車道，目前都發處正處理中，提醒用路人行經務必注意安全。另於成功陸橋仁五路面有約1個輪胎深坑洞，工務處已排除狀況。

消防局表示，中山區安一路、西定路口也有廣告招牌掉落等情形，所幸未傳出民眾受傷，多數災情案件已處理完畢，呼籲民眾還是盡量待在家中。