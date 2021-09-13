轉眼間進入9月中，搜狐網命理專欄點名，摩羯座、處女座、雙魚座的人在9／14～9／29期間財運最好，可受到財神爺的眷顧，不僅喜事連連，更能帶旺財運，有機會過上家財萬貫的富裕生活。

▍1.摩羯座

摩羯座的人是出了名的工作狂，願意不眠不休加班，只為了早日達成人生目標，晉升職場中的大紅人。摩羯座的人從今年年初就很認真在工作上打拚，近期終於要回收成果，在9／14～9／29期間，你將會撞上財神爺，好運接二連三報到，有機會靠自己的雙手闖出一片天。

▍2.處女座

處女座的人是天生的完美主義者，對生活中的大小事都很有要求，無法容忍錯誤發生，所以時不時就會陷入自我懷疑的情緒當中，雖然有時顯得喜怒無常，但你們很努力，自然會有回報。在9／14～9／29期間，處女座的整體運勢提升，將迎來財神降臨，會有源源不絕的財富入袋，相當讓人羨慕。

▍3.雙魚座

雙魚座是12星座中最感性善良的人，不僅個性體貼溫暖，還很有同理心，不過你們個性過度敏感，思想可能會受到外界影響。在9／14～9／29期間，雙魚座的人會得到財神爺的加持，運勢將逐漸攀升，喜事連連，萬事順遂，此時別忘記維持謙遜的態度，同時加倍努力，就能迎接更多好事發生。