畢業於國立台灣師範大學音樂系的氣質正妹「黃上晏」，近年來推出不少寫真作品，性感身材也因此曝光，靠著天使臉蛋、魔鬼曲線，成為許多人心中的新一代女神。

音樂女神「黃上晏」彈鋼琴影片曝光 貼身打扮曬「凹凸曲線」讓網友全分心 （圖片／JKF提供）

音樂女神「黃上晏」彈鋼琴影片曝光 貼身打扮曬「凹凸曲線」讓網友全分心 （圖片／JKF提供）

日前，她在 IG 上傳了一段「彈鋼琴」的影片，只見她身穿白色細肩裙裝坐在椅子上，貼身設計加上側面角度，讓她的「凹凸曲線」原形畢露，尤其是胸前那一對「飽滿美胸」更是瞬間吸走網友目光，讓人不得不分心。而她也發文寫下：「大概一年以上沒有好好彈琴了，但還是很喜歡～」，並表示之後會多多分享彈琴的影片，也順便督促自己不要荒廢掉琴藝。

音樂女神「黃上晏」彈鋼琴影片曝光 貼身打扮曬「凹凸曲線」讓網友全分心 （圖片／JKF提供）

影片曝光後，網友們也留言大讚她：「暈了」、「彈得好棒」、「好有才華的美人」、「這側面太強大」

黃上晏身高 165 公分、體重 43 公斤，還有著恰到好處的飽滿美乳！4 歲就開始接觸音樂的她，會拉小提琴也會彈鋼琴，不過，除了音樂外，她從小就也懷抱著「模特兒夢」，直到進入師大音樂系後，才終於有機會、有時間可以追求當年的夢想。

音樂女神「黃上晏」彈鋼琴影片曝光 貼身打扮曬「凹凸曲線」讓網友全分心 （圖片／JKF提供）

音樂女神「黃上晏」彈鋼琴影片曝光 貼身打扮曬「凹凸曲線」讓網友全分心 （圖片／JKF提供）

音樂女神「黃上晏」彈鋼琴影片曝光 貼身打扮曬「凹凸曲線」讓網友全分心 （圖片／JKF提供）

接著，她藉由入圍 2016 年伊林璀璨之星國民美少女組，及陸續登上許多綜藝節目，也漸漸打開知名度，之後又以一系列性感寫真作品，成功擄獲大批網友的心！

音樂女神「黃上晏」彈鋼琴影片曝光 貼身打扮曬「凹凸曲線」讓網友全分心 （圖片／JKF提供）

音樂女神「黃上晏」彈鋼琴影片曝光 貼身打扮曬「凹凸曲線」讓網友全分心 （圖片／JKF提供）

如今，黃上晏的粉專已擁有逾 65 萬人追蹤，未來在演藝圈會有什麼樣的發展也令人期待，若想持續更新她的近況，就直接去追蹤她吧！