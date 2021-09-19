在網路上擁有近 16 萬人追蹤的 JKF 女郎「蕭晴」，憑藉一張美艷臉蛋和「F 級上圍」，加上大膽的穿衣尺度，火速成為許多老司機心中的理想天菜。近日，她在 IG 貼出一張性感美照，也引發了網路熱議。

正妹「蕭晴」解放 F 級身材！曬辣照發文：沒什麼優點，確實比妳「胸」一點 （圖片／JKF提供）

只見一頭金髮的她，當天身穿白色蕾絲內衣，大方露出纖腰和一對「F 杯車頭燈」，而一側的肩帶還微微滑落至手臂，不過，最引人遐想的還有她的貼文內容，只見她短短寫了一句：「沒什麼優點，確實比妳胸一點😜」，語氣中流露一股略帶霸氣傲嬌的口吻。

正妹「蕭晴」解放 F 級身材！曬辣照發文：沒什麼優點，確實比妳「胸」一點 （圖片／JKF提供）

照片曝光後，果然也引來大批網友留言直呼：「不止一點」、「沒看過這麼胸的」、「好刺激人心」、「這文案可以」、「性感女神❤️」…

正妹「蕭晴」解放 F 級身材！曬辣照發文：沒什麼優點，確實比妳「胸」一點 （圖片／JKF提供）

正妹「蕭晴」解放 F 級身材！曬辣照發文：沒什麼優點，確實比妳「胸」一點 （圖片／JKF提供）

正妹「蕭晴」解放 F 級身材！曬辣照發文：沒什麼優點，確實比妳「胸」一點 （圖片／JKF提供）

正妹「蕭晴」解放 F 級身材！曬辣照發文：沒什麼優點，確實比妳「胸」一點 （圖片／JKF提供）

身高 153 公分的蕭晴，一直以來都有著「巨乳小隻馬」的稱號，和許多嬌小的女生不太一樣，她不刻意走可愛嬌柔路線，而是以「高冷性感」的風格擄獲了一批死忠粉絲。

作風大膽的她，在亞洲線上寫真視頻網站「JVID」還有發布多部「大尺度影片」，各種黑絲、蕾絲、性感內衣等造型，她都能靠著惹火身材完美消化。

正妹「蕭晴」解放 F 級身材！曬辣照發文：沒什麼優點，確實比妳「胸」一點 （圖片／JKF提供）

在 JKF 去年發布的「中秋賀圖」中，她也以一套比基尼裝扮性感亮相，對著鏡頭淺淺一笑，就笑進了眾人的心裡。接著，她又挾帶著急速上升的人氣，成為去年 11 月 JKF 雜誌的封面女郎，因而被更多人知曉。

正妹「蕭晴」解放 F 級身材！曬辣照發文：沒什麼優點，確實比妳「胸」一點 （圖片／JKF提供）

正妹「蕭晴」解放 F 級身材！曬辣照發文：沒什麼優點，確實比妳「胸」一點 （圖片／JKF提供）

隨著第三屆「JKF 百大女郎票選」開跑，不少人也開始期待蕭晴會送上哪些驚喜福利來催票，但比起投票，相信許多粉絲們也同樣期待她未來會推出的拍攝作品吧！