30歲國際名模水原希子高168公分，但因臉蛋小巧，比例好，讓她常成為各大廠牌廣告的女主角，而她過去最有名的緋聞便是和BIGBANG成員G-Dragon的一段情。近日水原希子在IG上分享自己穿著比基尼，和好友搭遊艇出海遊玩的美照，一張側面照可看出她穿了丁字褲，半個臀部和無贅肉的身材全露，引來網友稱羨喊辣。

水原希子2003年參加雜誌選拔出道成為模特兒，5年後她本來有意轉戰巴黎，但因身高受限便回到日本發展，2010年日媒爆出水原希子和G-Dragon的緋聞，但雙方都第一時間否認，之後眼尖網友發現兩人上傳類似照片，疑似密遊峇里島，G-Dragon的私人IG還被揪出參加冰桶挑戰前喊了水原希子的名字，讓兩人戀情傳得更沸沸揚揚，但2015年《Dispatch》便報導兩人地下情談了6年，因聚少離多決定分開。

水原希子露出無贅肉好身材。（圖／翻攝自i_am_kiko IG）

桃花相當旺的水原希子，和G-Dragon分手同年便被拍和野村周平牽手逛街，但她仍採取一貫態度不正面回應。2年她參加坎城影展，事後在推特發文透露被計程車司機問：「是拍色情片嗎？」讓她相當生氣，強調不是歧視色情行業，只是當時在密閉空間內被不認識的男性質問，讓她覺得感覺很差，也算是場可怕的經歷。

今年水原希子參與演出的電影《彼女》在影音平台上映，水原希子在片中大膽挑戰三點全露，無贅肉身材、纖細的腰圍和修長四肢引發網友稱讚是夢幻身材，而她過去透露注重洗臉、補充水分養成了好膚質，她偶而會用豆腐取代主食，減低熱量也能維持飽足感，加上運動習慣，造就了好身材。