英國BBC最新自然紀錄片《伊甸園：地球最後的秘密》探訪全球遺落的秘境，團隊深入6個環境迥異的生態棲息地，歷時2年為觀眾帶來一場無與倫比的視聽盛宴。該片製作人由曾操刀BBC 年度星球系列巨作《藍色星球II》的馬克布朗羅(Mark Brownlow)擔任，而影后海倫娜寶漢卡特(Helena Bonham Carter)則擔任旁白主持人。

製作人馬克·布朗羅(Mark Brownlow)表示：「《伊甸園》不是一部沉重的環保紀錄片，而是獻給大自然的讚歌。置身於僅存的伊甸園當下，時間彷彿停滯，沉浸其中才意識到原來這才是世界本來的樣貌。這就是本片的意義所在，只有將這些震撼的畫面呈現在世人面前，才能喚起人們的保護意識，人類應趁為時未晚時，採取環保行動，因為它們值得！」

為創造6種截然不同的視聽體驗，《伊甸園：地球最後的秘密》在各集中依生態類型精選拍攝地，包括東南亞「婆羅洲雨林」、非洲西南部「納米比沙漠」、東非大裂谷「盧安瓜河谷草原」、中美洲「加拉巴哥熱帶群島」、南美洲「巴塔哥尼亞高原」、北美洲「阿拉斯加東南部溫帶雨林」。

這些伊甸園與世隔絕，擁有獨特的生態系統，遠離人類的干擾與破壞，物種豐富且自由生長。透過此紀錄片，將帶領觀眾展開一段令人屏息的旅程，揭示六個尚未被人類破壞的神秘生態。《伊甸園：地球最後的秘密》全系列將於9月17日晚間8點05分於BBC Earth首播，每週五播出1集，連播6週。