藝人黃鴻升（小鬼）逝世一周年，家人特別為他開設展覽，展出他生前的手稿畫作供粉絲和親朋好友參觀、懷念，不少圈內好友也都發文緬懷他，女星柯佳嬿就在IG限時動態向黃鴻升喊話，希望對方別為她掛心，一番真情流露的告白讓不少網友都十分感動。

柯佳嬿在限時動態表示，這一年就在拍戲中不知不覺度過了，「走了好久了路，有些東西，我們終於放下了一點，現在的你一定很好、沒有煩惱。」她也向黃鴻升保證，會繼續努力完成人生旅程中大大小小的任務，「勇敢面對生命中大大小小的難題」，希望對方別掛心。

柯佳嬿的真情流露感動不少人。(圖/翻攝自柯佳嬿IG)

過去柯佳嬿就曾透露小鬼是很不可思議的人，即便已經離世卻還是留下許多溫暖的正能量，「一起工作過、相處過的人，都感受到他的真誠。他喜歡交朋友，也好好的花時間跟每個朋友相處。」面對小鬼突然離世，她雖然不捨難過，卻還是期許自己樂觀過好每一天。

柯佳嬿也向對方喊話，「葛格，想說的話都跟你說了，我們會保重的。總有一天再聚，以另一種形式。」今天不少粉絲都湧入他的長眠處致意，妹妹也難過發文透露，「怎麼會整家人的心理素質都這麼強大，但也或許就是這樣，命運才會安排我們遇到這樣的事，因為天知道我們扛得住。」以正能量面對一切。