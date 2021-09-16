高雄市1名民眾13日下午在大寮區拾獲一只皮夾，送交林園分局中庄派出所，警方檢視清點皮夾，發現除了1萬元現金及身分證件外，還在暗袋發現2小包安非他命毒品，清查皮夾主人發現是有毒品前科的董姓男子，於是按兵不動，見董男前來警所領失物時，不費吹灰之力將他逮捕。
中庄所警員方紹名、林鴻奇9月13日12時許巡邏時，有民眾將在民智街拾獲的皮夾送交警方處理。警方將皮夾帶回所內仔細清點，發現皮夾內除了有1萬元現金及個人身分證件外，還在皮夾暗袋內意外搜出重0.89公克的2小包安非他命毒品。
警方透過身分證查皮夾失主身分，發現是有毒品前科的60歲董姓男子所有，懷疑董男吸毒習性未改，警方為避免打草驚蛇，不動聲色地先通知董男至派出所領回皮夾，待董男毫無防備至所時，警方隨即質問毒品之事，董男發現事跡敗露，大驚失色，乖乖坦承毒品是其他所有，警方訊後依違反毒品危害防制條例案移送法辦。
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