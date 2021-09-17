55歲的許先生工作上經常需要操作大型機具，長年下來的的操勞，導致肩關節活動疼痛、手臂外展角度受限，每天都忍痛上班，檢查後確診罹患五十肩，透過肩關節囊擴張術及中醫針灸治療後，原本打方向盤、操作排檔相當吃力，治療後感到手臂「鬆」，且可以繞到背後，讓他鬆一大口氣，不必含淚賺錢了！

●長期肩關節疼痛，肩部肌肉逐漸萎縮

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、復健部醫師徐瑋璟表示，肩關節囊及周圍軟組織發炎、纖維化，造成肩關節疼痛及活動幅度受限，即為「沾黏性肩關節囊炎」（俗稱五十肩），患者會明顯感到動作受限及疼痛，包括梳頭、穿衣、摸背、插手等，因而降低肩膀活動，長期下來使得肩部肌肉逐漸萎縮。

面對五十肩患者，通常會建議先使用消炎止痛藥、物理治療（如雷射、熱敷、電療、超音波等），治療後運用徒手技巧將沾黏處拉開，或是藉由震波治療緩解肩膀疼痛，有助快速增加活動角度，但若對於上述治療方式皆無效，又希望立即改善症狀的患者，則會建議進一步接受「肩關節囊擴張術」治療。

●肩關節囊擴張術能改善疼痛

徐瑋璟介紹，透過高解析度超音波導引進行「肩關節囊擴張術」，則是利用注射低濃度葡萄糖水、玻尿酸、生理食鹽水等，有如「灌漿撐開沾黏的肌肉」，將肩關節撐開，以改善肩關節疼痛與活動度。

如上述患者注射隔天立即感到疼痛感降低，且活動角度增加，而多數患者每兩週注射一次，約3~6次療程才能大幅改善症狀。

(示意圖/常春月刊提供)

●搭配中醫針灸，改善關節活動度

脊椎暨疼痛治療中心、中醫科醫師吳俊昌表示，中醫的針灸搭配西醫肩關節囊擴張術，對深受五十肩所苦的患者，有相當不錯的療效，中醫傷科透過針灸活血化瘀，刺入患部後不會切斷沾黏處，而是順著肌肉筋膜的走向，慢慢分開沾黏的組織，達到緩解疼痛與改善關節活動度。

吳俊昌提醒，五十肩患者除了接受中西醫合療以外，平時也應透過自主肩關節運動，如手指爬牆、背後抬手、鐘擺運動等，才能改善症狀，並減少反覆發作的情形。