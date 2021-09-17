面對不熟同事發的喜帖，會讓人不知所措。有網友遇到公司有新人到職1個月就炸喜帖，不禁直呼「是怎樣？」，貼文一出引熱議，不過有老鳥表示1優勢：不熟根本不用包太多，覺得反而賺到。

一名網友昨（16）日在PTT八卦版表示，他們部門有一個新人，八月初剛到職，結果今天就發喜帖給大家，說下個月底要結婚，讓原PO覺得根本黑人問號，並詢問「這種人是怎樣？」

貼文一出立刻引起網友熱議，許多老鳥表示不熟不用包太多，覺得反而賺到，「這個賺耶，不熟根本不用包太多」、「你可以包600帶全家去吃」、「包600吃全家餐，怎麼想都你賺」。

其他網友也紛紛表示，「當年公職報到先請14天婚假，只能說好爽」、「找個男同事說你們要去登記，請他不用互包」、「把喜帖當他的面送進碎紙機」、「當初也是還沒領薪水就噴2000元」、「有遇過新人到職一個月就去生小孩」、「跟他說聲恭喜就好」、「不要去就好了，除非你確定能炸回去」。