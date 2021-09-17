「2021 BUDXLIVE」將於10月每周五晚上8點，以不同表演形式於線上音樂演出。10月8日首場LIVE SESSION主演為型格電音首席女團妮可醬，妮可醬成軍超過10年，將電子音樂融入創團之初的搖滾路線，成為討論度極⾼的女子電音樂團，29日壓軸LIVE CONCERT將由李英宏和家家合作，兩人目前還在討論曲目階段，家家坦言心情忐忑：「跟李英宏見面沒有很多次，只有兩年前的《查無此人-小花計畫展》記者會遇到過，不知道我們會玩出什麼新的音樂火花。」

平時就很少出門的家家則自稱很宅：「這段期間我常相約朋友在線上相聚，比如多年老朋友Matzka，他一直非常熱衷於音樂創作，也常鼓勵我繼續寫歌，給了我更多創作的動力，其實要感謝這次疫情，讓我趁此思考這些。」李英宏防疫期間也沒閒著，除了音樂製作都在幫三隻貓咪鏟屎，「疫情期間我有做料理，也有試著調配出心目中完美比例的凍奶茶、凍檸茶，但還是只達到百分之70囉。」

本次活動提倡個人盡情展現真我，直爽的家家說：「真正的我就是很不拘小節，直接表達自己想要說的話，不過當然有的時候還是會看情形啦，想哭就哭、想笑就笑就是最真實的我。」李英宏則定義真我：「每個階段的自我破壞及成長，用心體驗並享受過程，做自己有感受的創作就是真我。」