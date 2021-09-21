國民黨立委吳怡玎臉書發文附圖。（圖／取自吳怡玎臉書）

大陸19日公告，台灣釋迦和蓮霧因多次檢出大洋臀紋粉蚧而暫停輸入，農委會主委陳吉仲隨即表示將向WTO提出貿易仲裁。但外界發現，紐西蘭因台灣進口芒果、荔枝有東方果實蠅幼蟲，自6月禁止入境至今未開放，陳卻喊尊重，引發批評。國民黨立委吳怡玎做梗圖諷刺陳「雙重標準」，更強調「唯一支持」陳向WTO告狀大陸和紐西蘭，否則就坐實了雙標。

吳怡玎昨日在臉書發文表示，一樣都是發現蟲害，紐西蘭今年6月，禁止輸入台灣的芒果、荔枝，陳吉仲說「尊重當地進口國處理」，現在產季結束了，也沒有恢復外銷紐西蘭。反觀大陸禁止輸入台灣釋迦、蓮霧，陳卻說「無法接受」，並且馬上跟總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌報告，還要在10月1日就釋迦與蓮霧遭陸禁輸入一事，向WTO告狀，擬提出爭端解決機制與訴訟。

對此，吳怡玎刊出一張寫著「雙重標準」的梗圖諷刺陳吉仲，強調這4個字代表的是，一種人與人之間的偏見或歧視，違反了公正、平等的原則，而實行「雙重標準」的人通常不會承認這一點，甚至稱自己很公平。

吳怡玎更表示，自己「唯一支持陳向WTO告狀」，但告狀的對象須同時包括大陸與紐西蘭，如此才不會被說是雙重標準。