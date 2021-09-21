「台灣第一名模」林志玲人美EQ高，即便已嫁去日本2年多，志玲姐姐仍舊沒有忘記支持她的大批粉絲，逢年過節總是會透過社群網站向大家更新近況。今日中秋節，志玲姐姐也沒有缺席，稍早在社群網站PO出一張絕美自拍向大家問好，果不其然她的外貌變化再次成為網友熱議焦點。

林志玲2019年宣布與小7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA結婚，婚後夫唱婦隨定居日本，而她每每透過社群網站分享自拍照或是近況，都能掀起網友一陣討論。就好比她上個月和台北市政府教育局合作，推出情緒管理課程，影片中一身蕾絲打扮的她，就被認為好像瘦太多，乍看差點認不出來。

事隔快1個月，林志玲再度於中秋節PO出一張捧著美麗花束的自拍照，暖心寫下「花好月圓 健康平安」，這次林志玲雖然還是被網友說變瘦，完全看不出實際年齡46歲的絕美臉蛋卻更被讚嘆「好美」、「中秋節快樂，照片有點不清楚耶，但還是超美」、「花……姊夫送的喔，志玲姐姐跟姐夫中秋快樂」、「瘦了一圈」、「真的好漂亮」。

林志玲與老公AKIRA結婚2年多，夫婦感情甜蜜，今年6月志玲姐姐更在社群網站開心與大家分享結婚2周年喜悅，「不安的世界，有彼此相伴，感謝生命的每一個啟程，兩週年快樂，Happy anniversary。」只是每逢佳節，志玲姐姐仍忍不住想念故鄉台灣，今年端午節她就PO出一張台灣料理的照片，寫下「端午安康 想念台灣口味」。