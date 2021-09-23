屏縣府23日在屏東高工、陸興高中、潮州高中、美和科大等4所高中職、專科學校開始為學生施打BNT。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府23日在屏東高工、陸興高中、潮州高中、美和科大等4所高中職、專科學校開始為學生施打BNT，副縣長吳麗雪一早巡視校園，除叮嚀現場醫護人員妥適照護外，也提醒學生們放鬆心情，多喝水，而據教育處統計，全縣12歲至未滿18歲共有3萬6021人，同意施打疫苗有3萬3222人，施打率為92.22％。

吳麗雪指出，屏東縣23日首日施打BNT疫苗共超過4000人登記施打，各間學校先前也做好整備，設置報到處、問診區、留觀區等，並反覆演練維持現場秩序，且校園接種疫苗規畫採學生不動、醫護動的「屏東安心模式」，醫護團隊在學生接種結束後30分鐘才會離開校園，就是為了讓學生、家長們放心。

她說，因BNT疫苗注射前需謹慎稀釋，一個不注意便會影響接種效果，因此特別再次叮嚀現場醫護人員，因為疫苗珍貴，經不起一絲浪費，而學生施打疫苗後的相關衛教工作也要特別細心、謹慎，只要有施打疫苗的意願，都希望能在這一波造冊名單內施打完畢，提高校園疫苗覆蓋率，讓師生能如常教學、上課。

衛生局表示，學校之前已寄送疫苗接種後注意事項給家長，並針對學生疫苗施打做好各項衛教工作，包括疫苗接種後可能發生的反應等常見問題，通常輕微且會於數天內消失。

縣府表示，屏東縣12歲到未滿18歲的學生有3萬6021人，同意施打BNT疫苗的人數有3萬3222人，施打比率為92.22％，而屏東縣共22所大專院校，預計施打日為23日至27日。