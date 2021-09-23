台南一名50歲男子日前接種AZ疫苗，沒有發生特別不舒服副作用，反而意外回春，天天「升旗」且性慾也增加，時間大概持續一個月，讓老婆嚇到說不出話。

根據《自由健康網》報導，台南一名50歲公務員因施打AZ疫苗，接種後卻出現驚人反應，意外重振雄風，且性慾也比以往強烈，每天一早醒來就處於晨勃狀態，讓妻子每次看到都嚇壞。50歲男子這種狀態維持了一個月後，才逐漸回歸平常，妻子也鬆了一口氣。

男子的異常狀態也被朋友調侃是優良反應，笑說這副作用比藍色小藥丸還猛，根本就是打到「AV疫苗」。台南奇美醫學中心則指出，目前並無資料顯示，男性打完AZ疫苗後會有回春狀態，也沒有任何臨床資料可以證明兩者關聯性。

奇美感染科主治醫師蘇柏安提醒，男性升旗的時間太久，恐會造成下體壞死，甚至還有性慾異常的現象發生，應主動就醫尋求協助，來找出異常狀態的主要的問題。

《中時新聞網》之前也曾報導「打完AZ勃起10小時！泌尿科醫曝超慘下場」，一名60多歲男子也是打完AZ疫苗後，異常勃起10個小時，泌尿科醫師程威銘指出，長時間勃起並不正常，超過4個小時，未來可能產生陽痿問題。