高雄清晰閃電照亮夜空 驚人畫面曝光 19:172021/09/23 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄空中23日傍晚空中出現一道道驚人閃電。（翻攝自南部版－記者爆料網／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局表示，南沙島海面的熱帶低壓，稍早增強為第15號輕度颱風「電母」，向西北移動明天將登陸越南。目前雖距離台灣遙遠，看不出影響程度，但高雄23日下午空中烏雲密布，降下間歇性雨勢，傍晚空中出現一道道驚人閃電，清晰的閃電從高空打下後穿過樹梢，瞬間照亮逐漸昏暗的夜空，畫面驚人！ 高雄空中出現一道道驚人閃電，從高空打下，畫面驚人。（翻攝自南部版－記者爆料網／石秀華高雄傳真） 周五起首波東北風影響台灣 輕颱「電母」預計周六生成 白宮半導體峰會 台積電、英特爾等大廠料將出席 #電母 #閃電 #颱風 #高雄 #大雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯發科攻車電 啟動黃山計畫 04:102021/09/23 財經要聞 準颱風「電母」周六前生成 最新路徑曝光 這天起降雨機率高 16:272021/09/22 生活 陸殲-16D已服役 珠海航展將首秀電戰殺器 11:062021/09/23 軍事 《盤中解析》強彈200點 量還沒跟上 10:362021/09/23 財經 周末恐生成颱風「電母」 這天起變天 降雨熱區曝光 22:062021/09/22 生活 台積電打造先進封測製造基地 預計今年導入機台 13:562021/09/23 財經 《台北股市》台股掃到恒大颱風尾 進場訊號浮現 10:192021/09/23 財經 黑琵來了 首批20隻飛抵嘉義布袋 04:102021/09/23 焦點要聞 《科技》半導體展線上論壇 台積電傳授心法 14:512021/09/23 財經 真有砍單潮？外資頻唱衰台積電 晶片缺貨惡化慘況曝光 18:072021/09/23 財經 秋分到雙颱接力「電母」最快明生成 這天起變天轉涼 08:282021/09/23 生活 生活熱門新聞 家樂福出手了！紙本五倍券換一本變10倍 限量30萬份 - 生活 電話打來一接就掛？網揭暗黑內幕：接了就輸了 - 生活 10／1降為一級？ 指揮中心鬆口：八大行業將有條件開放 - 生活 相差37年母子戀！59歲婦甜嫁小鮮肉 婚紗照曝光網全看傻 - 生活 打完AZ回春？50歲男「升旗」一個月 老婆天天都嚇到 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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