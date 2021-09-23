中央氣象局表示，南沙島海面的熱帶低壓，稍早增強為第15號輕度颱風「電母」，向西北移動明天將登陸越南。目前雖距離台灣遙遠，看不出影響程度，但高雄23日下午空中烏雲密布，降下間歇性雨勢，傍晚空中出現一道道驚人閃電，清晰的閃電從高空打下後穿過樹梢，瞬間照亮逐漸昏暗的夜空，畫面驚人！

高雄空中出現一道道驚人閃電，從高空打下，畫面驚人。（翻攝自南部版－記者爆料網／石秀華高雄傳真）