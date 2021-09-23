大陸一名陳姓女子與丈夫於2016年離婚，沒想到，公婆卻以要看孫子為由，提著包袱住進了陳女名下的房子，一賴就是5年，甚至嗆說，「我就不搬！我出了錢，以後死也要死在這房子裡」，最後鬧上法院，經強制執行後，沒2小時就被強制搬離。

據陸媒《瀟湘晨報》報導，陳姓女子與劉姓丈夫於2016年協議離婚，約定陳女在結婚前所購買的房子仍歸陳女所有，沒料到，陳女的公婆打著「看孫子」的名義，囂張提著行李入住，一待就是5年以上，趕也趕不走。

陳女不滿已與丈夫離婚，卻還被迫要與公婆同住屋簷下，幾度釋出善意溝通，但公婆卻堅稱，「我就不搬，這房子有我兒子的，我出了錢，以後死也要死在這房子裡」，陳女心死，便鬧上法院協調，要求公婆2人搬離她的房子。

案經法院審理，法官斷定公婆並無法舉出實證，證明其所提供的金錢有用於房屋裝潢，且陳女與劉男兩人的婚姻協議中明定，房屋歸陳女所有，因此公婆須撤離。

大陸一名女子的房子被公婆霸佔5年以上，日前終於在法院強制執行撤離之下，還她一個公道。（翻攝瀟湘晨報）

而陳女的公婆態度相當強硬，經法院協調後不願主動撤離，法院遂強制執行，經法院實地勘查與溝通後，於本月2日上午8時30分許抵達現場，按照執行計畫展開強制撤離，約2小時就完成所有手續，成功讓公婆搬出陳女家中。