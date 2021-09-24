今天在大聯盟場上天使以3：2擊退太空人，中止最近一波悽慘6連敗，也避免被太空人橫掃，此戰日籍好手大谷翔平仍以先發第二棒指定打擊上陣，前場比賽他吞下生涯最多的4次保送，有2次是對方故意，而太空人投手還是相當畏懼他，大谷翔平又領到3次保送。

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大谷翔平首打席先遭對手三振，第二打席選到四壞球保送，第三打席繼續領保送，他趁機啟動快腿，成功跑出本季第24次盜壘，沒有白白被保送，而最後的第四打席他仍選到保送，今天還是無緣敲全壘打，好在小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)和裴瑞茲(Salvador Perez)都還停在46轟。

最後大谷翔平總計1打數無安打，被三振1次，選到3次保送，為球隊跑回1分，終於有機會為球隊建功，而且這場比賽天使剛好就以1分之差獲勝，所以今天大谷翔平也算致勝功臣之一，沒有辦法進攻，他仍舊能用快腿幫助球隊，這就是本季他最令人畏懼的地方。

天使投手群表現「異常」出色，先發投手卡布(Alex Cobb)投5.2局被敲4安打失1分，有3次保送4次三振，自責分率3.46，本季8勝3敗，接著沃倫(Austin Warren)、麥克梅爾斯(Mike Mayers)、伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)合力投3.1局僅1分，有8次三振，最後沃倫奪勝投、伊格雷西亞斯奪救援成功。

打擊部份一壘手沃許(Jared Walsh)首局擊出高飛犧牲打拿1分，到了第6局梅菲爾德(Jack Mayfield)擊出二壘安打，讓在壘上大谷翔平和沃許相繼跑回本壘得分，取得3：1領先，今天他們攻勢還是相當薄弱，全場僅敲出4安打，梅菲爾德一個人就包辦2支，好在投手群挺過了難關。