首批客製化BNT何時來？陳時中：近2天有疫苗到貨 14:592021/09/24 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，近2天將有疫苗到貨。圖為第二批91萬劑BNT到貨的畫面。（資料照／陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳首批客製化BNT疫苗本周將到貨，讓不少民眾欣喜不已，但已近周末卻仍無聲無息。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說「我們從來沒證實今天有BNT要來！」 另有消息指出，明天及後天各有一批AZ疫苗到貨，而BNT疫苗預計27日清晨抵台。面對媒體追問，陳時中表示，疫苗抵台詳細時間還沒有辦法證實，不過，確實這兩天陸陸續續都有疫苗會到；他隨後補充，「我指的不是今天，是今天過後」。 何時降為一級警戒？鄭文燦建議2指標 影／被問「沒道歉」 陳時中秒回：3＋11跟800條人命有什麼關係？ #BNT #客製化 #陳時中 #疫苗 #到貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林縣昨首日打BNT疫苗 今4成5學生請疫苗假 14:592021/09/24 生活 時論廣場》中美第三次高層對話 兵推系列後記：美中爭霸不歸路 台應採上策（張競） 08:012021/09/24 時論廣場 高虹安追問防疫下一步陳時中「這樣回」 藥師搖頭：只會操弄政治 10:012021/09/24 政治 《科技》RVTA十月線上會議 前進運算架構未來十年 10:192021/09/24 財經 免疫細胞「倒戈」支持癌細胞 榮陽交團隊揭密肺癌轉移過程 10:172021/09/24 健康 蘋果iPhone 13系列今正式開放取貨 全新微距攝影、電影級錄影模式吸舊客換新機 09:582021/09/24 科技 疫苗覆蓋率破5成 BNT兩劑將縮為6周 04:102021/09/24 生活新聞 保護效力達79％！對抗Delta毒株大陸將有新武器 09:352021/09/24 兩岸 家長擔心 桃苗4校逾半學生請疫苗假 04:102021/09/24 生活新聞 經部備妥20億 補貼八大行業薪資 04:102021/09/24 財經要聞 中華電董座：iPhone 13比iPhone 12便宜 看好換機潮 10:312021/09/24 財經 生活熱門新聞 好市多買蝦仁「比手掌還大」她爽喊賺翻 養蝦戶揭真相：我不會吃 - 生活 學生不知孫中山、不懂朝代時序 吳昆財：「去中國化」後果竟是去歷史化 - 生活 - 旺報 家樂福出手了！紙本五倍券換一本變10倍 限量30萬份 - 生活 母象一腳踩爆沼澤鱷魚 下秒捲屍狂甩 驚人畫面曝 - 生活 只打一劑疫苗保護力夠嗎？醫揭3大廠牌保護力 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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