傳首批客製化BNT疫苗本周將到貨，讓不少民眾欣喜不已，但已近周末卻仍無聲無息。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說「我們從來沒證實今天有BNT要來！」

另有消息指出，明天及後天各有一批AZ疫苗到貨，而BNT疫苗預計27日清晨抵台。面對媒體追問，陳時中表示，疫苗抵台詳細時間還沒有辦法證實，不過，確實這兩天陸陸續續都有疫苗會到；他隨後補充，「我指的不是今天，是今天過後」。