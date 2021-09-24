高速公路局今年元旦起於雪山隧道北向外側車道3處路段試辦慢速車示警系統，至8月底累計警示慢速小型車約6.3萬輛次，從10月8日起，內側車道會再增加3處偵測設備，加強提醒駕駛提速。

國5雪隧周休及連假期間，交通旅次需求遠大於容量，另因隧道內禁止變換車道，因此慢速車對於車流續進影響甚鉅，不利車流紓解。高公局從2020年12月30日起，於國道5號雪山隧道北向約18至19K（彎道段）、20至21K（直線段）及26至27K （入口段）等3處外側車道，啟用慢速車示警系統。

高公局指出，第2階段訂於今年10月8日起，於前揭地點附近的內側車道，增加3處示警系統，當偵測到車速低於65公里，與前車間距超過100公尺的慢速小型車，將把車號顯示於前方告示牌上，提醒駕駛加速行駛。

高公局分析，星期天的慢速車約610至680輛，較平常日增加2倍，連續假期約1000至1800輛，較平常日增加4.3倍。偵測到慢速車輛次佔整體車流比例平日約0.75％、周日約1.17％、連假約3.34％，車速大多落在時速61至65公里。

示警系統第1階段實施後，周日下午尖峰時段，外側車道平均車速從34公里提升為38公里，增加10.5％。

高公局提醒，雪山隧道最低速限70公里，車速低於最低速限行駛的車輛，將違反「高速公路及快速公路交通管制規則」第5條規定，若遭國道公路警察局取締，將依「道路交通管理處罰條例」處3000至6000元罰鍰。