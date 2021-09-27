高中生上傳的學習歷程檔案被遺失，有些學生必須重製後再上傳，這會造成明（111年）年申請入學規則改變嗎？招聯會執行秘書、中央大學教務長王文俊今天表示，明年大學申請入學規則將按照既有規畫進行，仍會採計學習歷程檔案，沒有新的變化。

111學年起大學申請入學第二階段指定項目甄試，除了少數特定學系外，學生由學習歷程檔案產出的書面資料審查占分比至少為兩成。招聯會指出，大學個人申請第二階段進行書面資料審查已經行之多年，學習歷程檔案是將原本要呈現書審資料透過數位化改良後更有系統地呈現，因此，政策會持續穩健推動。

招聯會強調，申請入學管道重視學生學學習歷程，明年考招方案中明定申請入學第二階段指定項目甄試，綜合學習表現中的學生備審資料，包括學生學習歷程檔案中的修課紀錄、課程學習成果、多元表現，以及學習歷程自述、其他與學習歷程有關之資料等，占分比至少要有20％以上，而醫學系、牙醫系、術科校系另有規範。

另有關於111學年大學申請入學管道，各學系第二階段採計備審資料（學習歷程）之占分比例，招聯會正在進行校系分則調查，11月5日公告各管道招生簡章後考生即可上網查詢。