指揮中心昨天(27日)宣布放寬防疫措施，其中10月5日起將有條件開放KTV、MTV、網咖等娛樂場所，但規定全程除了喝水外，禁止飲食，唱歌也不能把口罩拿下來，精神科名醫沈政男就認為，唱KTV其實比餐廳內用還安全，因為脫口罩的時間很短，但如何確保包廂內消費者不違規，將是一大考驗。

根據指揮中心規定，KTV除飲水外不得飲食，包括使用麥克風時都須全程戴口罩，且須每2小時換氣一次，維持場所良好通風，每組顧客使用完後要清消包廂設備，距離下一組顧客使用至少間隔30分鐘。遊樂場則是機檯間須裝設隔板或採梅花座，禁止飲食，顧客玩完離開後立即消毒機臺。

對於指揮中心開放KTV與遊樂場的條件，沈政男說，簡單講就是戴口罩、保持距離或使用隔板，並指出這樣的規範假使能夠落實，其實比餐廳內用還安全，因為脫下口罩的時間更短。

然而，沈政男表示，這當中仍存在一大問題，因為這些場所的消費空間比較隱密，包廂門一關就很難知道裡面在做什麼，因此如何確保消費者不會違規，將是一大考驗。

從指揮中心降級的速度來看，沈政男表示，目前似乎沒有要降到一級的打算，認為這樣的降級速度算是穩健，不至於「吃快弄破碗(台語，比喻欲速則不達)」。