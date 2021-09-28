KTV自10月5日起將有條件開放，全程須戴口罩、禁飲食，引起網友討論。台大公共衛生學院教授陳秀熙昨表示，從過去的經驗來看，唱歌可能是高度傳播的群聚活動，他認為台灣應進行三聯防疫，除了繼續打疫苗、口罩政策不鬆綁外，也要加強檢測，針對那些難維持社交距離、戴口罩較困難的產業進行企業檢測，避免群聚發生。

陳秀熙在談話節目《有話好說》上表示，台灣應要進行「三聯防疫」，其中包括疫苗持續施打、口罩不能放鬆及加強檢測，針對那些難以維持社交距離、戴口罩較困難的行業，進行企業檢測很重要，要保障消費者與員工健康，避免群聚發生。

陳秀熙指出，從過去彰化群聚感染的案件，到國外唱詩班感染的經驗來看，就算在KTV按照規定全程戴口罩，唱歌也是高度傳播風險的群聚活動。

陳秀熙認為，若要讓每個行業都能經營下去，除了繼續打疫苗、維持社交距離外，檢測也很重要，可透過檢測來確認這是防疫安全的場所，大家應該要慢慢習慣。不過，居家篩檢的陰性證明該如何開立，恐還須再討論。

中央流行疫情指揮中心昨（27日）宣布，10月5日起開放MTV、KTV及麻將館等休閒娛樂場所，除了喝水外，不可飲食，使用麥克風唱歌全程都要戴好口罩，且每組顧客消費完畢後，業者都應該清消包廂環境與設備，且提供給下組顧客使用的時間，至少須間隔30分鐘。而歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家與酒吧等場所，目前還是要繼續關閉。