大陸一名女子經常幫從事廚師的丈夫殺雞、處理食材，今年初的時候，她突然感覺頭痛、畏寒，然而跑了診所、醫院，病情都沒有好轉，反而越來越嚴重，甚至出現嘴角眼睛抽搐、失去意識等症狀，最終經過檢查後發現，她居然罹患了致死率高達40%的「隱球菌腦膜炎」。

綜合陸媒報導，居住在廣東省市的王姓女子，今年2月突然出現頭痛、畏寒等疑似感冒的症狀，她前往診所吊了3天點滴，不過病情始終沒有好轉，雖然之後立刻轉往當地醫院就診，但狀況還是越來越嚴重，不時感到頭痛欲裂、雙眼睜不開也看不清、提不起精神、嘔吐，而且做了各種檢查，醫生也找不出病因。

一個多月過去後，王姓女子的病情日漸加重，開始出現抽搐、嘴角眼睛歪斜，甚至半邊肢體無力、失去意識等症狀，無奈之下只好再度轉院治療，經過醫生的仔細詢問後，發現王姓女子的丈夫是一名廚師，平常會接一些農村宴席的生意，她也常常會幫忙殺雞、處理食材，因此在病發前曾有家禽接觸史，很有可能就是導致病發的關鍵原因。

隨後醫生替王姓女子安排腰椎穿刺檢查，確定她罹患「隱球菌腦膜炎」，醫生指出，隱球菌大量存在於雞、鴨、鵝、鴿子等家禽或鳥類的糞便中，不過正常情況下很少引發疾病，但當人的抵抗力下降時，就很容易被感染，醫生也提醒，隱球菌腦膜炎早期症狀主要有發燒、頭痛、脖子僵硬等，很容易被人誤會為感冒，如果沒有得到及時治療，致死率高達40%，一定要特別小心。