根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞報導指出，NBA新賽季湖人先發名單出爐了！而「一眉哥」安東尼戴維斯將扛起捍衛禁區中鋒的重責大任。

湖人在休季期間陣容大洗牌，除了保留詹皇和一眉哥外幾乎全部換了一遍，「大三元製造機」韋斯布魯克勢必占據一個先發地位，因此詹姆斯將回到後場，主打控球後衛，韋少打二號得分後衛，阿里查和艾林頓接下大小前鋒位置，而安東尼戴維斯則是首度坐陣中軍。

查拉尼亞表示，三年級生荷頓塔克有機會在季前訓練營爭奪先發位置，重返湖人的霍華與狄安卓喬丹依舊是中鋒不二人選，但也只能是一眉哥的替補。

查拉尼亞點名，湖人沒有留住卡魯索將是錯誤與遺憾的決定，卡魯索轉而與公牛簽下4年3700萬合約。

查拉尼亞強調，新賽季湖人重原本的快速機動部隊轉變成為作戰經驗豐富且擅長打陣地戰的老兵陣容，為了減少成本放棄卡魯索勢必會嘗到苦頭。