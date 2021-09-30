恩主公醫院誤打疫苗案 新北公布25人目前身體狀況 10:532021/09/30 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市三峽恩主公醫院27日在鶯歌接種站對25人施打未稀釋BNT疫苗原液。（三峽恩主公醫院提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三峽恩主公醫院27日在鶯歌接種站對25人施打未稀釋BNT疫苗原液，其中有10位民眾住院觀察，其中1人是新北市議員林金結的大嫂，新北市衛生局今表示，目前25人健康監測狀況都正常。 恩主公醫院因此事遭衛生局處分暫停施打疫苗1周，衛生局長已就此案進行調查中，調查結果預計本周會出爐。 指控國民黨提案買大陸疫苗 藍委：陳柏惟不要欺騙選民又騙神明 醫療、長照、公園 10月1日起有條件開放 #新冠肺炎 #台灣 #25人 #恩主公醫院 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南等嘸解封 36年老字號舞廳改開KTV 04:102021/09/30 焦點要聞 高端未列日本認證疫苗 他狠酸：陳時中「金句」又要＋1了 08:392021/09/30 政治 罷免陳柏惟後點名林昶佐 朱立倫：成案後將全力支持 10:402021/09/30 政治 替蔡英文打高端 爆紅護理師神還原「經典畫面」 09:222021/09/30 政治 北市校園5天8起BNT不良反應 2人住院 04:102021/09/30 地方新聞 醫美初體驗 25至30歲族群占5成 04:102021/09/30 焦點要聞 陳時中：AZ下午抵台可能性高 近期陸續有BNT到貨 10:382021/09/30 生活 公衛學者：高施打率無法完全阻斷傳播 04:102021/09/30 焦點要聞 大陸新冠疫苗加強針要來了！高風險與60歲以上先打、不混打 10:202021/09/30 兩岸 思覺失調男傷人難管 成社區隱憂 04:102021/09/30 社會新聞 5月疫情爆發奪800條人命 陳時中「硬牽拖3＋11」：大可不必 09:582021/09/30 生活 生活熱門新聞 印度神童預言股市崩盤時間點 30年前恐怖景象重演 - 生活 華航機師居檢3度外出 劈腿帶空姐回家過夜 超慘下場出爐 - 生活 叫外送沒湯又沒飯 他看訂單備註「神斷句」超傻眼 - 生活 家樂福出手了！紙本五倍券換一本變10倍 限量30萬份 - 生活 恩主公醫院誤打疫苗案 新北公布25人目前身體狀況 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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