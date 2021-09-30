新北市三峽恩主公醫院27日在鶯歌接種站對25人施打未稀釋BNT疫苗原液，其中有10位民眾住院觀察，其中1人是新北市議員林金結的大嫂，新北市衛生局今表示，目前25人健康監測狀況都正常。

恩主公醫院因此事遭衛生局處分暫停施打疫苗1周，衛生局長已就此案進行調查中，調查結果預計本周會出爐。