29歲「Toyz」劉偉健曾代表台灣勇奪英雄聯盟（LOL）2012年第二季世界大賽冠軍，轉型YouTuber粉絲數近70萬，卻在前途光明之際涉嫌販毒遭聲押，引發軒然大波。和Toyz有私交的網紅奎丁（Zamy）忍不住感嘆，很多人趁機黑Toyz，應該要等司法判決再下結論。

奎丁擁有姣好面容和E罩杯好身材，就讀輔大時因擅長打英雄聯盟，被封為「史上最清純的LOL女神」、「輔大豪乳女神」，她和Toyz有類似的背景，兩人一拍即合，曾合體拍攝最討厭的Youtuber影片，並在本月20日一起考取潛水水肺證照，想不到才過9天，Toyz就因涉嫌販毒遭聲押，各大網路論壇都在討論此事，連Toyz的前剪輯師都曬出昔日對話截圖，還原當時離職的原因，指控他當眾說謊，是個雙面人。

奎丁今凌晨忍無可忍，在IG限時動態上傳黑畫面，替Toyz打抱不平：「看到大家都在落井下石別人的感覺，心情真差」有網友認為奎丁不必幫忙說話，對此她截圖再度PO動態表達立場：「我沒有同情他或替他說話，只是覺得一切等法律判決後再說吧，我感受最強烈的，是大家冷嘲熱諷的消費能力。」奎丁感嘆，「從中也期許自己最好一輩子都不要出事，因為身邊沒有一輩子的朋友。」

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