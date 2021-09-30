女星小甜甜（張可昀）今年7月產下女兒「米苔目」，一家三口幸福模樣令外界稱羨不已，升格當新手媽媽的她，社群網站都是女兒萌照，不過提到老公瞬間惹怒她的話題，立刻引起許多媽媽級粉絲共鳴。

小甜甜表示成為女兒控後，也變成不修邊幅的黃臉婆，但有孩子之後，就會想把她變成生活重心，因此相當享受人生最甜蜜的負擔，不過也反問網友：「你們的老公是神還是豬，你們的老公也常在無意間會徹底惹怒你嗎？」接著舉例老公曾說：「老婆你看你瘦的時候很多人喜歡你，你現在變這麼胖，他們還是很喜歡你，他們是真的喜歡你耶」，讓她聽完大翻白眼，直言：「現在這麼胖，我剛生完不久欸」。

此外，小甜甜提到有時老公睡覺時突然摸她的肚子，原以為相當浪漫，沒想到下一句話竟是：「醫生是不是還有一個小孩放在裡面沒有拿出來？你肚子裡是不是還有一個」，接著還會摸著女兒的蜜大腿，跟她說：「你的腿跟媽媽一樣耶，以後要當角力選手嗎」，不然就是有事要幫忙時，老公就會拿著手機躲到廁所，無奈反問：「是不是很多媽媽有相同經歷」。

小甜甜一席話，引起不少媽媽級粉絲共鳴，紛紛留言分享自身經驗：「大家的老公都喜歡待在廁所，要不要乾脆睡裡面好啦」、「我老公有時候會裝死，故意不起來用小孩」、「老公是需要訓練的，沈住氣告訴自己『我選的』」，但也不忘稱讚老公：「老公基本上還是個肯幫助，也願意做的神隊友，只要不開口說話都很棒」。