工地工人、木工師傅雖然薪水多，但工作內容相當辛苦，不是每個人都能承受，休息時也時常就地躺下，沒辦法好好睡在沙發或床上，一名網友就貼出木工師傅休息時間午睡的照片，網友一看全笑翻，紛紛直呼內行的。

男網友在臉書《爆廢公社公開版》PO出照片，表示「這應該算是工地VIP個人午休套房」、「這木工師傅很懂睡」。透過照片可以看到，原來這位木工師傅，拿著一個大塑膠袋套住自己全身，接著再把電風扇固定住吹向自己，讓冷風不斷在塑膠袋內循環，享受涼爽的午睡。

一名木工師傅午睡時，用超大塑膠袋罩住自己，再把電扇固定對著吹，成功製作出「天然冷氣」，讓不少網友笑翻直呼內行。(圖／爆廢公社公開版)

網友們看到照片笑歪：「一看就知道內行的」、「很會」、「正港老父級做法」、「幸好不是在殯儀館勒不然人家會當你在退冰」、「有練過的」、「天然冷氣XD」'「這個百分之百涼 又舒服」、「可攜式負壓隔離艙」、「我幫遺體退冰也都用隧道式通風」。

但也有人質疑：「工業電扇+塑膠袋聲音超大，怎麼睡得著」、「小時候玩過一次，然後就感冒了」、「我不信這樣有辦法睡」、「平常電扇吹到垃圾桶就夠吵了，這個聲音10倍大，是要怎麼睡」、「風吹到頭不會痛嗎」。