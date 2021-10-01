有些人面對自己真心喜歡的人，會不自覺的碎碎念，但這其實都是他們的一種愛的表現，希望對方能夠越來越好，星座運勢網站《星座好朋友》分享，3星座愛得越深對伴侶的要求越高。

第1名：牡羊男

牡羊座的人對另一半可以說控制慾挺強的，尤其是對於另一半的穿著打扮，他們都有些大男人主義，認為對方最美的一面只能自己看，所以他們會管另一半的穿著打扮，希望伴侶和自己出門時打扮的漂亮。不過若是只有你一個人出去，他們不能在身邊陪著你時，只要裙子稍微短一點、稍微露一點，都會引起他們的一頓碎念，就是不希望你給除了自己之外的人看！

第2名：天蠍男

天蠍座的人就是什麼都很喜歡管，幾乎到了無所不管的地步，只要天蠍看不順的時候，他們會用比較鋒利的言語，開始碎碎念、甚至警告你讓你知道以後不能再這樣。這通常都是天蠍的不安全感在作祟，他們的直覺很強、比較敏感，一旦出現「不好的預感」，他們就會想要管著你。

第3名：金牛男

金牛座的人最容易管另一半的，就是關於金錢的花用，那是因為他們一旦愛上了，就會朝著要和對方共組家庭為目標去努力，所以他們一直努力的賺錢存錢，希望能夠讓未來的生活品質更好。這樣努力為了未來打拼的金牛座，當然不希望另一半花錢沒節制，就算你花的是自己的錢，他們也會覺得你應該也要多為未來想一想。