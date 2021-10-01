台中市公費流感疫苗10月1日開打，衛生局長曾梓展（右三）也特別到中西區衛生所了解民眾接種狀況。（馮惠宜攝）

國內防疫新冠疫苗接種馬不停蹄，10月1日起公費流感疫苗開打，台中市自購76萬劑公費四價流感疫苗1日在630家合約院所同步開打，衛生局長曾梓展也親自到中西區衛生所視察，他提醒民眾：根據美國研究顯示，施打流感疫苗可降低24％感染新冠肺炎的機率，唯流感疫苗與新冠疫苗須至少間隔7天，請符合接種資格市民踴躍接種。

曾梓展表示，國內目前新冠疫苗持續接種中，但面對秋冬流感流行季，透過新冠疫苗及流感疫苗雙重保護，將有助提升健康防護力。

台中市衛生局今年採購73萬8350劑公費四價流感疫苗，將透過630家合約院所，自10月1日起分二階段開打；第一階段對象包括：醫事防疫人員、機構受照顧者及工作人員、65歲以上長者、6個月至入學前幼兒、孕婦及6個月以內嬰兒父母、具高風險慢性病、罕見疾病、重大傷病、幼兒園及托育機構人員、防疫相關人員等，另國小、國中、高中及五專1-3年級學生將由專業醫護團隊入校接種。第二階段自11月15日起納入50歲至64歲無高風險慢性病民眾接種。

台中市另採購1萬8000劑疫苗，提供全市高中職以下的教師在校與學生一同施打，以及購置4000劑由台中市30家衛生所提供設籍本市19歲到49歲低收、中低收入戶家庭成員施打，而社會局亦購買200劑為居家托育人員接種。

曾梓展表示，新冠肺炎感染症狀和流感相似，接種流感疫苗有助就醫時快速釐清病因，提供適當治療。另目前新冠疫苗適用年齡最低為12歲，建議12歲以下孩子一定要接種流感疫苗來提升保護力，他也提醒6個月以下嬰幼兒之家長不論是否已接種新冠疫苗，建議施打流感疫苗，讓家庭保護力更完整。