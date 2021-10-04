2021國慶焰火在高雄，「海景第一排座位」預約抽籤作業今（4）日6時正式截止，高市觀光局統計，4天共計12萬6086位民眾登記，但僅有2萬幸運兒可獲選，預計明天下午3時公布中籤結果。

此外，隨著疫情趨緩，民眾也紛紛敲碗放寬容留限制，高雄市政府觀光局將會根據疫情指揮中心規範調整，提報防疫計畫給衛生局來決定容留數。

2021國慶焰火將於10月10日於高雄市鹽埕區蓬萊商港施放，預約登記已於今晚6時截止，計有12萬6086位民眾登記預約，觀光局將隨機抽出1萬張入場票(2萬席入場資格)，並於明（5日）下午3時公布中籤結果，獲得中籤的民眾將獲得LINE訊息及簡訊通知。

觀光局提醒中籤者，務必在10月9日晚上11時前完成領票程序，才算取得入場許可，10月10日活動當天須憑中籤者本人身份證完成與同行者的報到驗證，才能順利入場。

觀光局強調，當日活動將會根據疫情指揮中心規範調整，提報防疫計畫給衛生局來決定容留數，會場不提供停車位，周邊也都會進行交通管制，鼓勵民眾還是以搭乘大眾運輸為主，避免塞車之苦。當天捷運、輕軌及周邊公車也都會加開班次並延長營運時間，鼓勵參加民眾多加運用。