"Not this year!"



The Blazers broadcast after Steph got a no-call on a three 😂 pic.twitter.com/45KPj3PfRA — Bleacher Report (@BleacherReport) October 5 2021

勇士隊5日熱身賽大勝拓荒者，勇士後衛柯瑞(Stephen Curry)在一次進攻時急撤到三分線後方，吸引防守者利托(Nassir Little)撲過來，然後柯瑞迎上去，在雙方身體接觸下勉強出手。這是典型買犯的投籃方式，但是裁判哨音沒響，拓荒者的播報員說：「不行，今年不行了。」看來聯盟果然開始遏止這種騙犯規的技倆了。

這招如果放在上個球季，很大機率就是判罰3球，這是買犯天王哈登(James Harden)、崔楊(Trae Young)最擅長的攻擊方式。哈登將此招練到爐火純青，他上季受傷之前是連續6季罰球最多的球員。

然而美媒在上個球季結束前就有報導，NBA裁判開會檢討「不自然投籃動作」，包括用身體自撞防守者、投籃時大角度踢腿、用手臂勾住防守者、莫名其妙空中橫移，這些都可能被視為「不自然投籃動作」。對此裁判將不會給予哨音，但也不會處罰進攻者，類似柯瑞這次的情況。

當然嘲笑柯瑞是完全沒必要的，柯瑞的罰球次數少得可憐，兩個球季加起來不如哈登一個球季。勇士總教練科爾(Steve Kerr)一向對這種買犯方式不以為然，當時就有球評示警，如果第一射手柯瑞也在（偶爾）使用這招的時候，就反映出聯盟的執法標準墮落到何種程度。

柯瑞本人表示，他還在觀察新規則是否會影響自己的進攻表現。終場勇士121-107獲勝，拓荒者利拉德(Damian Lillard)得19分，勇士柯瑞13分，菜鳥普爾(Jordan Poole)猛砍30分。